DF vil skabe selvstændigt grænsepoliti med egen ledelse og ny kystvagt

Danmark skal have et selvstændigt grænsepoliti, så arbejdet ved grænsen ikke nedprioriteres blandt politiets andre opgaver.

Det mener Dansk Folkeparti, der vil oprette en ny dansk kystvagt og skabe en ny enhed for grænsepoliti med egen ledelse.

- Vi skal prioritere det politisk, så man har en fornemmelse af, at man kan lave karriere der som politi-, told- eller transportbetjent, siger partiets udenrigsordfører, Anders Vistisen, forud for partiets sommergruppemøde onsdag.

Opgaverne med kontrollen af de danske grænser har ligget under andre enheder i politiet, og det har ifølge Dansk Folkeparti ført til, at området har været nedprioriteret.

Artiklen fortsætter under annoncen

De seneste år har Danmark gang på gang forlænget en midlertidig grænsekontrol, hvilket eksperter har vurderet til at være i strid med EU-loven. Senest er EU-Kommissionen begyndt en undersøgelse af lovligheden.

Derfor mener Dansk Folkeparti, at Danmark skal tage konsekvensen, melde sig ud af Schengen-samarbejdet og oprette sin egen, faste grænsekontrol.

- Vi synes, man skal tone rent flag og sige, at vi ikke tror på, at EU kan beskytte grænserne, og derfor skal vi have en effektiv kontrol selv, siger Anders Vistisen.

- Her kan vi bruge ny teknologi og permanente grænsevagter, i stedet for at vi i strid med EU-reglerne bliver ved med at have en midlertidig kontrol.

Ved at bruge nye scannings-teknologier ser partiet, at der kan bruges de samme antal årsværk på en permanent grænsekontrol, som der anvendes i dag.

- Men hvis der kommer en vurdering fra politiet om, at der er brug for flere ressourcer, er vi villige til det.

Danmark har i dag ikke en selvstændig kystvagt. Opgaverne er delt mellem søværnet og politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dansk Folkeparti forestiller sig ikke, at et nyt værn under Forsvaret skal stoppe migration fra havs. I stedet skal det sætte ind mod smugling af narkotika og udføre civile opgaver.

- De skal have den relevante bevæbning, siger Anders Vistisen.

- Jeg forestiller mig, at de mest udøver beskyttelse af havneområder og civile opgaver som fiskerikontrol, hvor man har haft store problemer med hollandsk bomtrawl.

Forsvaret står foran en oprustning, hvor der skal indkøbes tungere bevæbnede skibe til at modstå truslen fra Rusland, siger Anders Vistisen.

Han ser derfor for sig, at man kan bruge nuværende skibe, der bliver tilovers, til kystvagten.

/ritzau/