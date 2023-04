DF vil slukke for internettet til eksamener for at undgå snyd

Dansk Folkeparti vil sikre, at nye teknologier som den populære chatbot ChatGPT ikke får for store konsekvenser for uddannelsessystemet.

Derfor bør eksamener fremadrettet afvikles med internettet slukket eller ved at gå tilbage til brugen af pen og papir.

Sådan lyder det i et beslutningsforslag fra partiet. Det skriver TV 2.

- Vi skal være sikre på, at eleverne kommer ud af uddannelsessystemet med den viden, de skal have, siger partiets undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, til mediet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi mener, at den eneste måde at sikre det på er at slukke for internettet eller lave eksamener med pen og papir.

Frygten er, at studerende ender med at udnytte den kunstige intelligens til at besvare opgaver på vegne af dem.

Ifølge ordføreren svarer chatbotten ChatGPT til, at man har 1000 professorer siddende ved sin side, når eksamensopgaven skal besvares.

En chatbot som ChatGPT er en avanceret type kunstig intelligens, der kan svare på alverdens spørgsmål ved hjælp af enorme mængder data.

Det er i forvejen ikke tilladt at benytte sig af sådanne midler under en skriftlig eksamen. Det tilskriver reglerne på området ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ikke desto mindre viser en tidligere undersøgelse fra fagbladet Gymnasieskolen, at der blot skulle gå 14 dage efter lanceringen af chatbotten, inden hver sjette gymnasieelev havde brugt den til at formulere tekster, som efterfølgende blev brugt i en opgave.

ChatGPT blev lanceret 30. november sidste år og har siden fået blandt andet Gymnasieskolernes Lærerforening til at kalde det "den største presbold, der nogensinde har været mod vores uddannelsessystem".

Foreningens formand, Thomas Kepler, har ligeledes givet udtryk for, at han frygter, at de studerende kommer ud i den virkelige verden uden den viden, som eksamensbeviset ellers påviser.

Det er ikke lykkedes TV 2 at få en kommentar fra henholdsvis forskningsminister Christina Egelund (M) eller børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

/ritzau/