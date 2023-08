DF vil svare Løkkes Kina-tur igen med en tur til Taiwan

Som modsvar til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (M) tur til Kina vil Dansk Folkeparti arrangere en tur til Taiwan for Folketinget.

Det skriver Politiken.

- Der er ingen tvivl om, at det har en kæmpestor betydning for mange på Taiwan, at de oplever støtte fra den frie verden. Men det sender også et signal til vores amerikanske allierede, om at den nuværende danske regering er på en fejlagtig Kina-kurs, siger Anders Vistisen, partiets udenrigsordfører, til Politiken.

Dansk Folkeparti vil arrangere turen i samarbejde med den taiwanesiske handelsdelegation i Danmark, og det er dermed ikke en officiel Folketings-rejse.

Anders Vistisen vil invitere Folketingets udenrigsordfører til turen, men i Politiken får han en hård afvisning fra flere sider.

Enhedslistens udenrigsordfører, Trine Pertou Mach, er stærkt kritisk.

- Det er svært at se DF’s såkaldte invitation som andet end et populistisk og plat mediestunt. Jeg finder det latterligt, skriver hun i en besked til avisen.

Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige ser ikke sig selv deltage i turen på grund af travlhed, og at han generelt er skeptisk over for, at Folketingsmedlemmerne skal rejse for skattekroner.

Jesper Petersen fra Socialdemokratiet er også afvisende, skriver Politiken, ligesom at Alternativets Sascha Faxe mener, at turen vil være uhensigtsmæssig.

Karsten Hønge fra SF er umiddelbart positivt indstillet over for turen, skriver Politiken.

Det er svært at forstå kritikken, siger Anders Vistisen opfølgende til Ritzau.

- Jeg kan konstatere, at Taiwan lægger meget vægt på den støtte, det er, når vestlige lande viser sin opbakning.

