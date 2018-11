DF vil trække flere kulturpenge ud i provinsen

Dansk Folkeparti vil prioritere kulturen uden for hovedstaden i denne uges finanslovsforhandlinger.

Det vil være en skævvridning af det kulturelle danmarkskort, hvis regeringens finanslovsforslag på kulturområdet kommer igennem.

Det mener Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen. Regeringen vil nemlig holde fast i kravet om, at museer, teatre og orkestre skal spare to procent årligt.

Men samtidig vil den tilbageføre nogle af de sparede penge til institutioner som Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet.

Alt i alt bliver regeringens forslag for storby-tungt, vurderer DF.

- Det er ikke en særlig smart måde at drive kulturpolitik på. Så styrker man kulturlivet i de store byer og fortsætter udsultningen af de mindre kulturinstitutioner, som lider hårdt under de her sparekrav, siger Alex Ahrendtsen.

Dansk Folkeparti foreslår at afskaffe de årlige besparelser, også kaldet omprioriteringsbidrag. I stedet vil partiet skære ned på internationale kulturpuljer på Kulturministeriets område.

Ahrendtsen afventer fortsat et svar fra ministeriet på, hvor mange penge der egentlig findes i de puljer. Men han anslår, at der er tale om et par hundrede millioner kroner årligt.

Der skal altså fortsat spares på kulturens område, hvis det står til DF. Men ikke ude på de enkelte museer og teatre.

Kulturminister Mette Bock (LA) afviser i en skriftlig kommentar kritikken af, at forslaget fra regeringen favoriserer storbyerne.

Hvad angår Det Kongelige Teater, så er der ifølge Mette Bock tale om en vigtig kulturinstitution, som i endnu højere grad skal komme alle danskere til gode.

- Med de afsatte midler sætter vi fokus på at nå nye publikumsgrupper, og at teatret kommer rundt i hele landet, skriver hun.

Indtil 2022 vil regeringen holde fast i kravet om, at alle institutioner skal spare to procent årligt. Nogle af institutionerne skal så have nogle af pengene tilbage.

Regeringen og DF skal forhandle om finansloven for kulturområdet i denne uge.

/ritzau/