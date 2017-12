DF vil tromle trepartsaftale og fjerne flygtninges dagpenge

DF har svært ved at forestille sig en udlændingeaftale, der ikke ændrer ved integrationsgrunduddannelsen.

Hvordan forklarer man en syrisk flygtning i Danmark, at han skal gøre sig klar til at vende hjem til Aleppo, hvis man har udstyret ham med ret til to års dagpenge?

Spørgsmålet kommer fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl. Han har også selv svaret: Det kan ikke forklares.

Og derfor er det et centralt krav fra støttepartiet til en udlændingeaftale, at integrationsgrunduddannelsen, IGU, ikke længere skal give flygtninge dagpengeret.

- Jeg har svært ved at forestille mig en aftale, hvor der ikke bliver ændret i IGU-ordningen, siger Kristian Thulesen Dahl.

IGU-ordningen blev til i sidste års trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. De toårige IGU-forløb, der kombinerer uddannelse og virksomhedspraktik, skal hjælpe flygtninge i arbejde.

Som reglerne er nu, kan en flygtning efter endt IGU-forløb melde sig ind i en a-kasse på lige fod med andre nyuddannede.

Men når man har midlertidigt ophold i Danmark, skal man ikke optjene ret til dagpenge i to år, mener Kristian Thulesen Dahl:

- IGU'en går ud på at integrere folk hurtigst muligt i det danske samfund. Vi vil jo gerne have, at folk får ressourcer og kompetencer, som de kan bruge, når de på et tidspunkt vender hjem igen.

- Derfor går vi efter at få dagpengeretten fjernet og få IGU'ens indhold gjort mere til et spørgsmål om, hvad man har brug for i forhold til at vende hjem.

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og Landsorganisationen, LO, skrev i sidste uge et sjældent fælles brev til regeringen. Heri lod de forstå, at de går ud fra, at IGU'en ikke ændres, "uden at alle aftaleparter er enige herom".

Kristian Thulesen Dahl understreger, at DF ikke har forpligtet sig til IGU-ordningen. Han kalder det "fint", at regeringen inddrager arbejdsmarkedets parter og indgår trepartsaftaler.

- Men det er jo ikke dem, der skal afgøre fundamentalt set, hvad der skal ske i Danmark. Det skal Folketinget, der er valgt af danskerne.

- Og så må man jo finde ud af, hvordan man gør det med respekt i forhold til de aftaler, der er indgået.

IGU'en blev indført som en treårig forsøgsordning, og den skal evalueres til sommer. Her vil DF forinden kunne have forpligtet regeringen til at få pillet dagpengeretten ud, forestiller Thulesen Dahl sig:

- Hvis det lykkes os at få det igennem over for regeringen, så må regeringen jo gå tilbage – hvis den mener, det er nødvendigt – til DA og LO og sige, at der ikke længere er forståelse for ordningen i Folketinget.

- Det mener jeg sagtens, at man kan gøre og stadigvæk have respekt omkring systemet med arbejdsmarkedets parter.

Til januar genoptager DF og regeringen forhandlingerne om en ny udlændingeaftale samt en ny skatteaftale.

/ritzau/