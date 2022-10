DF: Whistleblowerordninger skal kunne anvendes på plejehjem

Mere personale, et køkken på alle plejehjem, whistleblowerordning og plejehjemsbestyrelser.

Sådan lyder nogle af i alt otte forslag i et nyt plejehjemsudspil fra Dansk Folkeparti, som partiet vil præsentere på et pressemøde torsdag morgen.

- Ældrepolitikken er ekstrem vigtigt for os. Jeg synes, at vi skylder de ældre alt, siger formand Morten Messerschmidt

- Det, der er sket, under den her regering og de seneste år er simpelthen sjofelt. Derfor er der et enormt behov for, at vi gør meget, meget mere og meget, meget bedre.

DF-formanden slår desuden fast, at ældrepolitik er lige så vigtigt som udlændingepolitik for partiet.

Et af forslagene i udspillet lyder, at der skal være "bedre tilsyn og klagemuligheder" på plejehjem.

Derfor skal kommuners whistleblowerordninger, hvor man kan indberette forhold anonymt, også kunne anvendes af plejehjemmenes beboere og pårørende, mener DF.

- Fordi vi har efterhånden oplevet, at tilstanden på nogle plejehjem er virkelig, virkelig dårlig. Nogle eksempler kommer frem i medierne, men når jeg går på gaden, hører jeg rigtig mange frygtelige historier om, hvordan ældre har det på plejehjem.

- Der skal der være en mulighed for at råbe op, uden at man nødvendigvis har adgang til at lave en dokumentarudsendelse, siger Morten Messerschmidt.

Beboere og pårørende skal også sikres større indflydelse ved, at de inkluderes i plejehjemsbestyrelser, lyder det.

Videre skal der afsættes en pulje på 200 millioner kroner til kommunerne, så alle plejehjem kan have eget køkken.

Men vigtigst for Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt er, at der kommer mere personale.

- For rigtig mange ældre er det en daglig utryghedsskabende oplevelse, når hjemmehjælperen kommer, for er det nu en, jeg kender?

- Det må handle om at skabe ro omkring personalet.

Konkret vil partiet blandt andet frigøre personale ved at fjerne visitationen på hjælpemidler til under 5000 kroner. Og så skal apoteker maskinindpakke medicindoser i stedet for sygeplejersker og sosu'er.

Men lønnen skal også i spil, mener Morten Messerschmidt.

- Jeg synes, at det er en bunden opgave at sikre en løn i omsorgssektoren, som modsvarer det, der er i det private. Det vil vi tage som en del af råderummet år for år for at sikre at lønnen følger med.

Desuden ønsker han, at eksempelvis sygeplejersker i det offentlige fastholdes ved at, der skal være "en gulerod" til dem, der eksempelvis 15 eller 20 år på arbejdsmarkedet.

- Det kan man gøre ved at indføre et nyt løntilskud. Det er sådan i dag, at efter ti år tror jeg som sygeplejerske i det offentlige, så har du opnået den topløn, du kan nå i din karriere, siger Morten Messerschmidt.

I alt har Dansk Folkeparti afsat omkring fire milliarder kroner til plejehjemsudspillet. Afskaffelse af midlertidig børnetilskud og milliardbesparelser på jobcentrene skal blandt andet finansiere det.

/ritzau/