DF'er forlader post efter opfordring til at skyde migranter

Steen Petersen stopper som udvalgsformand i Faxe. Han har fået skarp kritik for Facebook-opslag om migranter.

Dansk Folkepartis Steen Petersen har trukket sig som formand for Faxe Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg.

Det oplyser Knud Erik Hansen (S), som sidder i udvalget, til TV Øst.

Det sker, efter at DF's partisekretær har lagt afstand til Steen Petersens udtalelser om at skyde mod migranter fra Afrika.

Partisekretær Poul Lindholm (DF) understreger, at DF ikke går ind for, at politiet skal skyde mod migranter, som forleden stormede den spanske enklave Ceuta i Marokko.

- Vi må selvfølgelig tage kraftig afstand fra, at man opfordrer politiet til at skyde på folk. Det er klart, at de spanske myndigheder skal forsvare deres grænse, men de gør det efter de regler, som de har dernede, siger Poul Lindholm.

- Det er overhovedet ikke noget, vi skal blande os i, slår han fast.

Steen Petersen skrev søndag aften opfordringen på Facebook.

- Migranterne har stormet den spanske enklave Ceuta i Marokko i Nordafrika. Disse forbrydere befinder sig altså nu i EU. Migranterne klippede gitterhegnet i stykker og angreb vagterne med lim, batterisyre og afføring som kasteskyts.

- Jeg skal derfor opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme, skrev han.

Politikeren skrev først, at opfordringen skete på "vegne af Integrationsudvalget i Faxe Kommune". Det blev fjernet, mens opfordringen til at skyde stadig var der.

DF-toppen ville have opslaget fjernet helt.

- Jeg vil selv tage en personlig samtale med Steen Petersen. Jeg ved også, at de lokale har taget sig af det og taget afstand fra det. Vi tager selvfølgelig også afstand fra, at Steen Petersen udtaler sig på Integrationsudvalgets vegne, siger Poul Lindholm.

I 2016 vakte DF's EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, opsigt, da han sagde, at man skulle skyde mod flygtninge, der sejler over Middelhavet i gummibåde.

Han præciserede, at man kunne affyre "varselsskud".

Partisekretæren tror ikke, at flere DF'ere mener, at man skal skyde mod migranter.

- Jeg ved også, at Kenneth Kristensen Berth har taget afstand fra det, og det har jeg så ikke yderligere kommentarer til. Men det er klart, at hvis nogen skulle have de holdninger, vil vi gribe ind over for det, siger Poul Lindholm.

Jytte Høi Hammer fra Lundby har politianmeldt Steen Petersen. Hun fandt hans opslag ved at surfe på Facebook.

- Jeg synes ikke, det er i orden. Jeg er rystet over den snigende fascisme, der er i samfundet. Det er så uhyggeligt, siger hun til dr.dk.

/ritzau/