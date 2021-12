DF'er fra Nordjylland agter at melde sig som formandskandidat

Endnu en kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti har meldt sig på banen.

De foreløbige kandidater til formandsposten er Morten Messerschmidt og Merete Dea Larsen. Men også nordjyden Erik Høgh-Sørensen har angiveligt planer om at gå efter at blive partiets nye frontfigur.

Partisekretær Steen Thomsen fortæller til Ritzau, at Erik Høgh-Sørensen har sendt en mail til partiets hovedbestyrelse med budskabet om, at han agter at stille op som formand.

Det kræver dog, at Erik Høgh-Sørensen finder 25 stillere, inden hans kandidatur bliver officielt. Det skal ske inden 7. januar. Stillerne skal bekræfte, at de ønsker, at kandidaten stiller op.

Selv vil Erik Høgh-Sørensen over for Ritzau hverken be- eller afkræfte, om han ønsker at være kandidat til at overtage posten fra afgående formand Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/