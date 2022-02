DF'er håber på at Messerschmidt laver mindre rokader

Dansk Folkepartis folketingsgruppe mangler fortsat at konstituere sig med en ny gruppeledelse efter formandsvalget 23. januar.

Heller ikke eventuelle rokader på ordførerposter er kommet på plads.

Flere DF'ere, som Ritzau har talt med, regner dog med, at det kommer på plads tirsdag i forbindelse med et møde i partiets folketingsgruppe.

Folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF) håber på, at der bliver tale om en lille rokade.

Adsbøl vil gerne beholde sine tre ordførerskaber. Og hun håber, at der kun bliver lavet én ændring i gruppeledelsen.

- Jeg håber på, at det bliver en lille rokade, og at de fleste beholder deres ordførerskaber. Vi skal have fundet en, som kan tiltræde i gruppebestyrelsen i stedet for Kristian Thulesen Dahl, fordi han har meldt ud, at han ikke skal sidde i ledelsen mere, siger Karina Adsbøl.

Hun er selv handicap-, social- og ældreordfører.

I øjeblikket består DF's gruppeledelse af gruppeformand Peter Skaarup, eksformand Kristian Thulesen Dahl, partiformand Morten Messerschmidt, gruppesekretær René Christensen og Liselott Blixt.

Sidstnævnte har offentligt meldt ud, at hun støttede Merete Dea Larsen i formandsvalget, hvor Martin Henriksen og Messerschmidt var de øvrige kandidater.

Blixt, som er partiets sundhedsordfører, har ligeledes offentligt meldt ud, at hun overvejer sin fremtid i partiet med Messerschmidt som formand. Det sagde hun både før og efter formandsvalget.

Kristian Thulesen Dahl, som ikke har meldt ud, hvem han støttede i formandsopgøret, har selv meddelt, at han ikke skal fortsætte i ledelsen.

Skaarup har heller ikke meldt ud, hvem han støttede, mens René Christensen støttede Messerschmidt.

I det hele taget var DF's folketingsgruppe splittet i formandsvalget. Gruppen består af 16 medlemmer.

Seks, inklusive Messerschmidt selv, meldte offentligt ud, at de støttede Messerschmidt.

Seks andre meldte ud, at de støttede en anden end Messerschmidt. Foruden Blixt pegede også Adsbøl på Merete Dea Larsen, mens fire støttede Martin Henriksen.

Kun Kristian Thulesen Dahl, Jens Henrik Thulesen Dahl, Søren Espersen og Peter Skaarup har holdt det hemmeligt, hvem de støttede.

Efter formandsvalget er uroen i folketingsgruppen ikke forstummet.

Marie Krarup, der støttede Martin Henriksen, og som ligeledes har truet med at forlade DF på grund af Messerschmidt, tordnede mod både den nyvalgte formand og dennes støtte, partistifter og eksformand Pia Kjærsgaard, i sidste uge.

Fast står det, at den nye formand skal afgive sine ordførerposter. Messerschmidt er i øjeblikket energi-, Europaråds-, klima- og kulturordfører.

