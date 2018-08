DF'er i Faxe Kommune opfordrer til at skyde migranter

Steen Petersen (DF), formand for integrationsudvalget i Faxe, opfordrer på Facebook til at skyde migranter.

Spansk politi bør bruge deres skydevåben mod migranter, og de skal skyde for at ramme.

Sådan lyder opfordringen fra formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Faxe Kommune, Steen Petersen, der er fra Dansk Folkeparti. Det skriver TV Øst.

- Migranterne har stormet den spanske enklave Ceuta i Marokko i Nordafrika. Disse forbrydere befinder sig altså nu i EU. Migranterne klippede gitterhegnet i stykker og angreb vagterne med lim, batterisyre og afføring som kasteskyts.

- Jeg skal derfor opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme, skriver han i et facebookopslag.

Politikeren skrev først i opslaget, at opfordringen skete på "vegne af Integrationsudvalget i Faxe Kommune". Det har han senere fjernet, men opfordringen om at skyde står fortsat i opslaget.

Facebookopslaget vækker forargelse hos Finn Hansen (S), der er medlem af Integrationsudvalget i Faxe Kommune.

- Jeg har skrevet til borgmesteren (Ole Vive (V), red.), for nu må det være nok. Vores problem er jo, at når han udtaler sig som udvalgsformand, skal det være, som flertallet af udvalget mener. Borgerne kan jo ikke skelne, siger han til TV Øst.

/ritzau/