DF'er med fortid i Nye Borgerlige bliver hvor han er

Mens Pernille Vermund har lavet en kovending og nu både vil være formand for Nye Borgerlige igen og genopstiller ved næste folketingsvalg, så ser det anderledes ud for folketingsmedlemmet Mikkel Bjørn. Der kommer ingen kovending fra ham.

Mikkel Bjørn vender ikke retur til Nye Borgerlige, efter at eksformand Lars Boje Mathiesen er fortid i partiet.

Det siger Mikkel Bjørn til Ritzau.

24. januar meddelte Mikkel Bjørn, at han skiftede til Dansk Folkeparti. Det var primært udsigten til Boje Mathiesen som NB-formand, der fik Mikkel Bjørn til at skifte parti.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er ikke en overvejelse, som jeg går med. Den beslutning, jeg traf der, var den rigtige for mig på det tidspunkt, og jeg er overbevist om, at det også er den rigtige beslutning for mig nu, siger Mikkel Bjørn.

Lars Boje Mathiesen blev valgt som formand for Nye Borgerlige 7. februar, men i sidste uge blev han ekskluderet af partiet.

Nye Borgerliges hovedbestyrelse traf beslutningen, efter at Lars Boje Mathiesen blandt andet havde krævet et honorar på 55.000 kroner om måneden i fire år for at være formand.

Mikkel Bjørn ville i sin tid ikke støtte op om Boje Mathiesen som Nye Borgerliges formand. Det fik Mikkel Bjørn en del kritik for internt i Nye Borgerlige, og kort tid efter forlod Mikkel Bjørn altså partiet til fordel for DF.

- Min tillid til ledelsen og gruppens evner til at træffe de rigtige beslutninger i svære situationer er stækket efter det forløb, siger Mikkel Bjørn om Nye Borgerlige.

- Det var imod min anbefaling, at Lars Boje Mathiesen blev formand. Det blev han så alligevel. Jeg er meget glad for, hvor jeg er endt. Så jeg skal ikke tilbage, siger han.

/ritzau/