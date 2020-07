DF'er melder sig ud af partiet efter opfordring til formandsskifte

Byrådsmedlem melder sig ud af DF efter kritik og kammeratlig samtale, fordi han har mistet opbakningen lokalt.

Det esbjergensiske byrådsmedlem Hans K. Sønderby har meldt sig ud af Dansk Folkeparti, efter at han har opfordret formand Kristian Thulesen Dahl til at gå af.

Det siger han til JydskeVestkysten. Det afgørende er, at han mistede opbakning fra sine kolleger i lokalbestyrelsen.

- Jeg kan sagtens leve med, at folk ikke er enige med mig - jeg er heller ikke altid enige med andre. Men jeg synes, man må være uenige i en vis fordragelighed, og jeg er ikke sådan indrettet, at jeg vil sidde og vende og dreje hvert et ord, inden jeg siger eller skriver noget, siger han.

Han kritiserede mandag åbent formanden, hvilket har vakt opsigt i det topstyrede parti, der holder den slags ting internt. Han har siden haft en "kammeratlig samtale" med et medlem af ledelsen i partiet.

Hans udtrædelse sker, efter en periode hvor Dansk Folkeparti har været ramt af intern uro og flere byrådsmedlemmer, der har meldt sig ud. Det er sket efter elendige valgresultater, hvor DF blev halveret i Folketinget.

Hans K. Sønderby forbliver i byrådet som løsgænger frem mod kommunalvalget. Han har været medlem af partiet i knap 18 år.

- Jeg prøver at formulere mig sådan, at det ikke skader mine omgivelser, men det kan ikke nytte, at jeg ikke må udtrykke mig rimeligt klart om mine holdninger. Det kunne så ikke tåles, og nu har jeg så sommerferien til at tænke over, hvad der skal ske, siger han.

Morten Messerschmidt bør indtage formandsstolen i stedet for Kristian Thulesen Dahl, mener byrådsmedlemmet og henviser til dårlige meningsmålinger for partiet.

Kristian Thulesen Dahl slog i et interview i Jyllands-Posten i weekenden fast, at han trods partiets krise også er formand ved næste valg, hvis den interne opbakning består.

Han åbnede dog for en debat om arvefølgen.

/ritzau/