DF'ere chokerede over ubetinget fængsel til Støjberg

Fremtrædende DF'ere kalder dom over Inger Støjberg uforståelig og er dybt rystede over fængselsstraf.

- Jeg kan mærke, at jeg er dybt, dybt rystet over det her. Det havde jeg ikke ventet. Det tror jeg, at ingen af os havde.

Sådan siger Dansk Folkepartis stifter, Pia Kjærsgaard, efter at Rigsretten mandag har idømt forhenværende udlændingeminister Inger Støjberg 60 dages ubetinget fængsel.

Flere andre medlemmer af Dansk Folkeparti udtrykker også, at de er chokerede over dommen på sociale medier.

På Facebook skriver gruppeformand Peter Skaarup, at dommen er helt uforståelig.

- Inger Støjberg gjorde det rigtige. Barnebrude skal ikke være til diskussion i Danmark – uanset hvad forældede konventioner måtte mene, skriver han.

Til B.T. siger partiets næstformand, Morten Messerschmidt, at han også er overrasket over dommen.

- Det er en meget meget voldsom dom, synes jeg. Både at kun en dommer ud af 26 mener, at Inger skal frifindes. Og derudover, at hun får ubetinget fængsel. Det synes jeg, er vildt, siger han.

Forsvarsordfører Søren Espersen kalder også dommen forfærdende på Twitter.

- Dømt fængsel for at gøre alt det moralsk rigtige, skriver han.

Den tidligere Venstre-profil og nuværende løsgænger i Folketinget, Inger Støjberg, har flere gange været sat i forbindelse med Dansk Folkepartis forestående formandsvalg.

Flere i partiet har åbent bejlet til hende om, at hun kunne overtage posten som partiformand.

Partiet stemte også samlet sammen med Nye Borgerlige imod en rigsret, da beslutningen var til afstemning i Folketinget.

Selv understreger Inger Støjberg mandag efter Rigsrettens dom, at hun ikke har taget stilling til sin politiske fremtid.

- Det er 20-25 minutter siden, at dommen blev afsagt, siger hun.

Spørgsmål: Er du i toppen af dansk politik efter nytår også?

- Ved du hvad? Nu tror jeg lige, at jeg skal have lov til at tænke scenarierne igennem, siger hun.

/ritzau/