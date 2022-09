DF'ere langer ud efter Støjberg og DF-afhoppere på årsmøde

DF-formand Morten Messerschmidt gjorde lørdag sit for, at Dansk Folkepartis årsmøde ikke skulle handle om de seneste måneders uro, men tværtimod se fremad og fokusere på partiets politiske projekter.

Men blandt de omkring 600 fremmødte partimedlemmer var der også nogle, som så behov for at bringe dem, der har forladt Dansk Folkeparti, på banen.

- Man går fra et parti, der igennem rigtig mange år har givet en så meget, og man har haft værdier, man har kæmpet for, lød det blandt andet i en tale fra Michael Nedersø (DF), der er byrådsmedlem i Horsens i Midtjylland.

- Alligevel går man over til nogen, hvor man følger strømmen for at positionere sig til et kommende valg. Tilmed for et parti, der rent faktisk ikke har noget at byde på, sagde han, med henvisning til tidligere Venstre-næstformand Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, hvor flere tidligere DF'ere er rykket over.

Generelt var det budskaber, som mødte stor applaus i kongressalen i Herning, hvor Dansk Folkeparti i weekenden afholder sit første årsmøde, efter at Morten Messerschmidt blev formand i januar.

Imens nævnte formand Morten Messerschmidt under sin tale kun med meget få ord den tid, der har været forud for årsmødet - og det skete med en understregning af, at Dansk Folkeparti skal have "en ny retning" og være "et nyt" DF.

Da Morten Messerschmidt efter talen bliver spurgt til sine partifællers taler - og hvor mange spor krisen trækker i partiet - lyder det, at han "forstår" bitterheden.

- Jeg kan da godt forstå, at folk er bitre. Der er mennesker herinde, som måske har brugt 100 timer af deres fritid på at arbejde for en, der er blevet valgt til Folketinget og byrådet, og så kan man se i dag, at det var ikke noget værd, og så smutter de over til et andet parti.

- Så ville jeg sgu da også være bitter, siger Morten Messerschmidt.

Det er blandt andre Peter Skaarup, som indtil i sommer var gruppeformand for Dansk Folkeparti, der blev henvist til i taler på årsmødet. Han er en af dem, som har meldt sig ind i Danmarksdemokraterne.

Imens er der ifølge DF'erne tydelige forskelle i de to partiers politik - for eksempel i forhold til EU-spørgsmålet.

Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af EU og have et opgør med flere internationale konventioner. Imens ønsker Danmarksdemokraterne, at Danmark forbliver i et EU med begrænset magt, og at konventionerne skal overholdes, omend ændres.

- Det er klart, at det har været et vildt halvt år, vi har været igennem. Og det sætter sig nogle spor, siger Morten Messerschmidt.

Han tilføjer:

- Men man må ikke lade det bitre blive styrende. Det, der skal være det styrende, er det fremadrettede, og hvad gør vi så, tilføjer DF-formanden.

Dansk Folkepartis årsmøde fortsætter søndag.

/ritzau/