DF'ere: Vi har ikke fået konklusioner om Messerschmidts mulige EU-svindel

Ifølge Olaf er foreløbige konklusioner sendt til involverede. Messerschmidt afviser at have modtaget noget.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har ikke modtaget nogen konklusioner i sagen om Meld og Feld, som EU's antisvindelkontor, Olaf, efterforsket.

Det skriver han i en sms til Ritzau.

- Det vil glæde mig, hvis sagen snart afsluttes. Men jeg kan ikke genkende det, som Olafs folk har sagt på pressemødet. Jeg har ikke modtaget nogen konklusioner, skriver DF'eren, der var medlem af ledelsen i Meld.

EU's antisvindelkontor, Olaf, har ellers oplyst tirsdag, at det har nået en foreløbig konklusion i sagen, og den er sendt til de involverede.

- Sagen om Meld og Feld er meget tæt på at være afsluttet. Vi har opsummeret vores konklusioner og sendt dem til de involverede personer, sagde efterforskningsleder Dominik Schnichels på et pressemøde hos Olaf tirsdag.

Han oplyste samtidig, at Olaf nu afventer kommentarer fra de involverede, og at han håber, at sagen derefter kan lukkes.

Også DF's Anders Vistisen afviser, at han ikke har modtaget nogen foreløbige konklusioner.

- Jeg har svært ved at kommentere på noget, jeg ikke ved noget om, siger han.

At Olaf har forfattet en rapport og videresendt den, betyder ikke, at sagen afsluttes med den foreløbige konklusion.

Kommer der nye oplysninger, kan det betyde, at elementer skal undersøges igen, og det kan ende med en anden afgørelse.

Bagmandspolitiet har i tre år afventet rapporten fra Olaf. Politiet efterforsker en sag mod Morten Messerschmidt om identitetstyveri.

Daværende DF'er Rikke Karlsson anmeldte Messerschmidt, da hendes navn angiveligt var blevet misbrugt. Hun fremstod i papirer som medlem af bestyrelsen i Meld - men nægtede selv at være det.

Dansk Folkeparti har for længe siden besluttet at tilbagebetale over to millioner kroner.

