DF's erhvervsordfører foretrækker Støjberg som formand

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, foretrækker tidligere næstformand for Venstre og nuværende løsgænger, Inger Støjberg, som ny formand for partiet.

Det skriver han på Facebook.

Også selv om hun mandag måtte blive dømt ved rigsretten.

- Jeg oplever det klart som en politisk skueproces. Og uanset udfaldet er Inger Støjberg ubetinget den politiker i Danmark, som jeg har allerhøjest tillid til, skriver han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hans Kristian Skibby begrunder sin præference for Inger Støjberg med, at han mener, at Dansk Folkeparti skal tiltrække flere vælgere. Ikke mindst dem, der ved de seneste valg har forladt partiet til fordel for Socialdemokratiet.

- Den opgave vil absolut bedst kunne lykkes med Inger Støjberg. Vi skal sikre optimale muligheder for et magtskifte til blå side - og vi skal deltage i en kommende borgerlig regering, skriver han.

Opslaget på Facebook kommer samme dag, som en række DF-medlemmer slår fast, at Inger Støjberg - skulle hun beslutte sig for at stille op - skal indrette sig Dansk Folkepartis politik og ikke omvendt. Det skriver de i et indlæg i Avisen Danmark.

- Kommentatorer har allerede haft travlt med at kloge sig i, hvor Dansk Folkeparti må ændre kurs, hvis Inger skal være medlem eller endda formand for partiet.

- Må vi, der i har kæmpet for partiet i opgang og nedgang og været medlemmer i årtier slå fast, at det forholder sig modsat, skriver de.

Partiets politiske næstformand, Morten Messerschmidt, har meldt sit kandidatur til formandsposten. Her spøger en dom for svig med EU-midler og dokumentfalsk dog. En dom, der efter mange års efterforskning faldt tidligere i år.

Morten Messerschmidt har anket dommen. Men ankesagen bliver ikke afsluttet før formandsvalget.

- Sagen har medført en aldeles urimelig situation for Morten og DF. Den sag fæstner jeg min tillid til vil kunne afsluttes i 2022.

- Morten Messerschmidt vil naturligvis fortsat kunne arbejde i Folketinget. Og jeg ser gerne, at han bliver politisk ordfører for DF, skriver Hans Kristian Skibby.

/ritzau/