DF's EU-profil: Omstridt tysk parti har ikke opfyldt krav og skal ud

Det omstridte tyske parti Alternative für Deutschland (AfD) har ikke imødekommet et ultimatum fra dets gruppe i Europa-Parlamentet, som blandt andet Dansk Folkeparti har været med til at stille.

Det siger Anders Vistisen, der er DF-spidskandidat til det kommende EU-valg.

Og derfor er det nu Anders Vistisens "klare forventning", at der senere torsdag er flertal i den højreorienterede Identitet og Demokrati-gruppe (ID) for at smide AfD ud af gruppen.

AfD's spidskandidat til EU-valget og medlem af Europa-Parlamentet, Maximilian Krah, er ifølge EU-mediet Politico kommet med stærkt kontroversielle udtalelser til et italiensk medie.

Her har han udtalt, at han "aldrig ville sige, at enhver der bærer en SS-uniform automatisk er kriminel" med henvisning til de nazistiske uniformer.

Derfor lød et ultimatum tirsdag fra Anders Vistisen, der sidder i ID-gruppen i Europa-Parlamentet, at AfD skulle smide Maximilian Krah samt andre "ekstremistiske elementer" ud af partiet. Ellers kan partiet ikke fortsætte i ID-gruppen.

- Der kom de med et svar i går (onsdag, red.), at Krah suspenderer kampagnen og træder ud af ledelsen, men stadig er medlem af partiet og vil være repræsentant for dem, hvis han vælges til Europa-Parlamentet, hvilket han med stor sandsynlighed bliver, siger Anders Vistisen.

- Det er ikke i nærheden af at være tilstrækkeligt, i forhold til det vi havde forventninger om, hvis de skulle have en chance for at blive.

En proces for at smide alle AfD's ni medlemmer af Europa-Parlamentet ud af ID-gruppen er dermed nu i gang torsdag, lyder det fra Anders Vistisen.

Og her er det altså hans forventning, at der vil være det nødvendige flertal.

Politico har også tidligere beskrevet, hvordan franske National Samling med Marine Le Pen i spidsen har meldt ud, at man ikke vil være i gruppe med AfD, som det ser ud nu.

ID-gruppen har i dag 58 medlemmer af Europa-Parlamentet fordelt på otte lande.

