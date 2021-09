DF's gruppeformand ser styrket parti efter hårdt årsmøde

Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, taler søndag på partiets årsmøde for, at lørdagens hårde debat og kampvalg i partiet har styrket det.

Det siger han i sin tale til årsmødet søndag. Hvor han også bruger sin tale på at understrege behovet for Dansk Folkeparti, der efter det markante valgnederlag i 2019 blev sendt i opposition.

- Uanset hvad pressen skriver - har I læst aviserne her til morgen? - så er det dage som de her, når vi har årsmøde, hvor vi samler os.

- Hvor vi står sammen, om det det handler om. Nemlig kærligheden til vores fædreland, siger Peter Skaarup.

Partiet står fortsat lavt i meningsmålingerne og har det seneste år været præget af splittelse.

Der har været lækket interne informationer til pressen, og lørdag kritiserede medlem af hovedbestyrelsen Martin Henriksen voldsomt den politiske linje for at være for svag.

Og på trods af, at han tidligere er banket på plads af både formand Kristian Thulesen Dahl og stifter Pia Kjærsgaard for netop at tage interne uenigheder offentligt, blev han valgt med flest stemmer til hovedbestyrelsen.

Peter Skaarup spørger i sin tale, om der stadig er brug for Dansk Folkeparti. Og svarer ikke overraskende selv ja til spørgsmålet. Men ikke før han siger, at uden Dansk Folkeparti ville Danmark have haft en meget lempelig udlændingepolitik.

- Uden os var der ingen grænsekontrol, ingen udlændingestramninger og ingen dansk krone.

- Alt det, kære venner, kan og bør vi være stolte af. Også selv om det for nu har kostet os dyrt, siger Peter Skaarup.

Han siger, at fremtiden for Dansk Folkeparti er som et parti, der kæmper mod indvandring og EU og for tryghed.

- For lige så hurtigt som de andre partier påtog sig vores politik, da de var bange for vælgernes dom ved et folketingsvalg, lige så hurtigt kan de skifte tilbage igen, så snart det er opportunt, siger han.

