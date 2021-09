DF's mand i Europa vil have dansk brexit

Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, siger på partiets årsmøde i Herning, at han efter to år i parlamentet har mistet troen på, at EU kan reddes.

Her blev parlamentarikeren, der bliver set som en mulig kommende formand og er blevet beskyldt for aktivt at arbejde for at blive det, modtaget med betydelige klapsalver og hujen fra salen.

- Der sidder måske nogen i salen og tænker: Kan EU ikke reddes eller rettes? Kan det måske ikke blive bedre?

- I mange år troede jeg det samme. Men efter at have oplevet systemet i over to år er jeg blevet overbevist modstander, siger Peter Kofod.

Peter Kofod siger, at der skal være plads til begge holdninger i partiet. Men at han vil arbejde for, at partiet bliver fuldtonede EU-modstandere.

- Jeg vil arbejde dag og nat for at overbevise jer om, at kritik og skepsis overfor EU ikke er nok i længden. At der skal mere til.

- Og helt ærligt. Jeg mener, briterne traf den rigtige beslutning med brexit, siger EU-parlamentarikeren.

I sin tale kommer han også med en stikpille mod hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen, der voldsomt har kritiseret partiet - og ikke mindst Peter Kofod - for at være blevet for moderat og strømlinet i udlændingedebatten.

Lørdag sagde Martin Henriksen eksempelvis, at han oplevede diskussionen i partiet om tonen i debatten som "halvradikal", og at partiet ikke længere turde "høre sandheden".

- Nogen har åbenbart ment, at jeg skulle være blød på indvandring. Der ville blive slået en høj latter op i Bruxelles, hvis de hørte det.

- Man kan sikkert kritisere mig for meget. Men det vil være forkert at kritisere mig for at give efter for indvandringen og dens konsekvenser, siger Peter Kofod.

Og han understregede, at han mener den nuværende linje i udlændingepolitikken, der er sat af Folketingsgruppen og ikke mindst stifter Pia Kjærsgaard, er den rigtige.

- Jeg har stadig tillid til, at den udlændingepolitik, der har båret det her parti, er god. Så god, at jeg stadig tror på den og tror på det projekt, jeg som meget ung meldte mig ind i.

- Jeg tror på partiet, politikken og baglandet. Det gør jeg uanset, hvad andre måtte tro og mene.

Talen blev ikke hørt af formand Kristian Thulesen Dahl, der havde forladt salen for at lade sig interviewe af flere tv-kanaler.

