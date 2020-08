DF's Martin Henriksen klar til comeback i Slagelse

Martin Henriksen er blevet valgt som spidskandidat i Slagelsekredsen for Dansk Folkeparti.

DF opstiller Martin Henriksen som folketingskandidat i Slagelsekredsen, hvor kultur- og kirkeminister Joy Mogensen er kandidat for S.

Det oplyser Martin Henriksen selv i en pressemeddelelse. Han er blevet valgt på et opstillingsmøde i partiets lokale bestyrelse onsdag aften.

Dermed skifter det tidligere folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti kreds fra Københavns Storkreds til Sjællands Storkreds.

Henriksen røg ud af Folketinget ved valget i 2019. Han siger i pressemeddelelsen, at han "har brugt en del tid på at overveje fremtiden". Men han er nået frem til, at hans arbejde i Folketinget for Dansk Folkeparti ikke er overstået.

- Vælgerne får et klart valg mellem en politiker fra Socialdemokratiet, som ikke har noget problem med at åbne moskéer i Danmark, og undertegnede, som vil gøre alt, hvad der overhovedet er muligt for at forhindre yderligere islamisering af det offentlige rum i Danmark, lyder det fra DF'eren.

/ritzau/