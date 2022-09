DF’s skærpede islam-retorik er ren overlevelseskamp

I begyndelsen af sommeren var det identitetspolitik og woke-kultur, som DF-formand Morten Messerschmidt blæste til kamp imod. Derefter skiftede Dansk Folkeparti fokus til at ville forbedre forholdene i sundhedsvæsenet og for landets ældre.

Men hverken angrebet på de krænkelsesparate eller løfter til de ældre lader til for alvor at have flyttet noget for Dansk Folkeparti, som længe har kæmpet med sløje meningsmålinger. I den seneste måling fra Voxmeter ligger partiet til blot 2,1 procent af stemmerne. Altså kun akkurat lige på den rigtige side af spærregrænsen.