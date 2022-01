DF's sundhedsordfører peger på Merete Dea Larsen som ny formand

Liselott Blixt er det første folketingsmedlem til at pege på Merete Dea Larsen som partiets nye formand.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, peger på Merete Dea Larsen som ny DF-formand.

Det siger hun til DR.

Blixt er dermed det første folketingsmedlem til at pege på Dea Larsen.

- Jeg har kendt Merete i over 20 år. Hun har turde stille sig op og modsige ledelsen, hun er loyal, og så har hun ikke været inde i det spil, som der har været de seneste par år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Skal vi have genrejst partiet, så skal vi have en, der ikke er fedtet ind i det her ballade, siger Blixt til DR.

Blixt tilføjer desuden, at hun muligvis får svært ved at fortsætte i Dansk Folkeparti, hvis Messerschmidt bliver ny formand.

- Hvis det er dét projekt og de mennesker, der står bag, så har jeg ikke tillid til dem, og så har jeg svært ved at fortsætte, siger hun til DR.

På søndag skal DF vælge ny formand i Herning på et ekstraordinært årsmøde, da Kristian Thulesen Dahl går af som direkte konsekvens af partiets dårlige kommunalvalg i november.

Morten Messerschmidt, Martin Henriksen og Erik Høgh-Sørensen er de andre formandskandidater.

Tidligere har en række andre folketingsmedlemmer peget på både Messerschmidt og Henriksen.

På Facebook skriver Messerschmidt, at han ikke går efter at splitte partiet, men at samle det.

- Så når der nu igen er skriverier i pressen om fraktionsdannelser mv., vil jeg også gerne igen understrege, at jeg ikke går til formandsvalg med noget ønske om at ekskludere medlemmer.

- Alle, der vil Dansk Folkeparti, er velkommen. Det gælder ikke mindst mine tre med-formandskandidater, ligesom jeg - uanset hvem der bliver valgt på søndag - bliver og kæmper for, at vi i fællesskab får DF fremad, skriver Messerschmidt.

Henriksen har flere gange udtalt, at han regner med at blive sparket ud af partiet, hvis Messerschmidt bliver ny formand.

/ritzau/