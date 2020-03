DGI: Politikere bør tænke idræt ind i lempelse af anlægsloft

Kommunernes investeringer i idrætsfaciliterer har ikke fulgt med efterspørgslen, mener DGI.

Hvis politikerne vil lempe anlægsloftet, så bør de tænke idrætten med ind i byggeprojekterne.

Sådan lyder det fra DGI, som repræsenterer flere end 6400 idrætsforeninger.

Opfordringen kommer, forud for at Kommunernes Landsforening (KL) denne uge skal tale med finansminister Nicolai Wammen (S) om, hvordan kommunerne kan hjælpe dansk økonomi gennem coronakrisen.

Tidligere på ugen har Venstre blandt andet foreslået, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer og renoveringer af skoler og offentlige institutioner, for hjælpe byggebranchen og sætte gang i den danske økonomi under coronakrisen.

Det kan blandt andet gøres ved en lempelse af anlægsloftet, som er det normale loft over kommunernes investeringer.

Den idé møder stor opbakning hos DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen.

- Vi har en klar opfordring til politikerne om at kigge på anlægsloftet og sikre os, at vi kan igangsætte nødvendigt byggeri, siger hun.

- Og når vi forhåbentligt får nogle lidt videre rammer i de kommende måneder, så håber vi, at man vil tænke smart og tænke idrætsaktiviteter ind i alle former for byggeri.

Behovet skyldes ifølge DGI, at kommunernes investeringer ikke har fulgt med efterspørgslen.

Inden for de næste ti år kommer 75.000 flere børn mellem nul og ti år, viser en befolkningsskrivning fra Danmarks Statistik.

Men kommunerne bruger stort set det samme år for år på idrætsfaciliteter. Og særligt i de store byer kan DGI se store ventelister.

- I disse tider har vi for alvor mærket, hvordan det er at stå alene og uden for de fællesskaber, vi normalt kommer i, siger Charlotte Bach Thomassen.

- Derfor er det helt oplagt, at vi tænker idræt og foreningslivet ind, når vi drøfter anlægsloftet. Vi trænger til at komme tilbage i fællesskaberne. Og der er en kæmpe efterspørgsel, og særligt i byerne et efterslæb på idrætsfaciliteter.

/ritzau/