DGI til foreninger med coronatvivl: Hold gang i idrætten

Idrætsforeninger er i tvivl om coronahåndtering. Gør, hvad I kan for at holde aktiviteterne i gang, siger DGI.

Smitten med coronavirus stiger, særligt blandt skolebørn, og det bringer idrætsforeninger i tvivl om håndteringen.

DGI kommer derfor med en klar opfordring til de omkring 6600 idrætsforeninger: Hold aktiviteterne i gang.

- Hold så meget aktivitet som muligt i gang. Det er rigtig vigtigt for børn og unges sociale, mentale og fysiske trivsel, at vi holder gang i vores idrætsaktiviteter.

- Og så skal vi selvfølgelig følge de opfordringer, der er, og som vi kender godt, i områder med høj smitte, siger DGI's landsformand, Charlotte Bach Thomassen.

Torsdag udsendte Kulturministeriet en række smitteforebyggende anbefalinger til foreningslivet.

Myndighederne opfordrer blandt andet til at møde omklædt, hvis det er foreneligt med aktiviteten.

Derudover bør aktiviteter afholdes i mindre og faste grupper.

Og så opfordres forældre til i videst muligt omfang at aflevere og hente børn udendørs, ligesom alle voksne også anbefales at holde afstand.

Der er ingen restriktioner for, at idrætsforeninger skal lukke for aktiviteter.

Alligevel vælger nogle foreninger at gå den vej i en kortere periode.

Charlotte Bach Thomassen forklarer, at der hos DGI er stor forståelse for, at nogle foreninger vælger at lukke for en stund.

- Vi er klar over, at man som forening kan stå i dilemmaer og komme i tvivl, særligt i områder med høj smitte.

- Vores opfordring er dog samtidig at holde gang i aktiviteterne og så efterleve smitteforanstaltningerne.

En del af tvivlen hos foreningerne opstår, fordi det på nuværende tidspunkt i epidemien i høj grad er børnene, der er smittebærere, forklarer landsformanden.

- Frem til nu har vi haft kæmpe stort fokus på voksne og seniorer, men nu kan vi se på smittebilledet, at det er børnene, som nu skal have vores fokus.

- Det er en ny dimension af vores coronahåndtering, og der kan man godt komme i tvivl i foreningerne, hvis der er høj smitte i et område, og der er mange smittede på en skole eller omkring en forening, siger hun.

En rapport fra Statens Serum Institut (SSI) viste tidligere på ugen, at smitten blandt skolebørn for tredje uge i træk har nået det hidtil højeste niveau under epidemien.

I sidste uge - uge 46 - blev der registreret 1562 coronatilfælde for hver 100.000 børn i alderen 6-11 år.

Ugen før blev der registreret 1328 smittetilfælde per 100.000 børn i aldersgruppen. Det var det hidtil højeste.

/ritzau/