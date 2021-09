DI: Benzinfri zoner bliver meget dyrt for virksomheder

Regeringen er sammen med sine støttepartier blevet enige om en ny aftale, der skal sikre renere luft i byerne.

Aftalen, som giver kommunerne lov til at indføre såkaldte nulemissionszoner, bliver mødt med stor bekymring hos Dansk Industri (DI), som mener, at zonerne kan bliver en udfordring for virksomheder.

Nulemissionszoner er afgrænsede zoner, hvor biler, der kører på benzin eller diesel, er udelukket.

- Nulemissionszoner vil skabe store udfordringer for den nødvendige erhvervstransport af for eksempel varer og byggematerialer, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

- El-lastbiler er cirka tre gange så dyre som almindelige lastbiler, og nulemissionszoner kan derfor blive meget dyrt for virksomheder.

- Derfor bør der være en tilskudsordning til køb af lastbiler og opsætning af ladestandere. Det bør som minimum være sådan, at køretøjer, der kører med biogas og biobrændstoffer, også kan køre ind i zonerne.

/ritzau/