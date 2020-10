DI er loren ved at sende tusinder af raske på tidlig pension

Det er uheldigt, fordi seniorerne fylder stadig mere som erfarne og vigtige medarbejdere, siger DI-direktør.

Den nye politiske aftale om ret til tidlig pension vil ifølge Dansk Industri bruge mange penge på at trække tusinder af raske og arbejdsdygtige medarbejdere ud af arbejdsmarkedet.

Og det er ikke godt, mener viceadministrerende direktør i Dansk Industri (DI) Kim Graugaard.

- Det er uheldigt i en situation, hvor seniorerne fylder mere og mere på arbejdsmarkedet som erfarne og vigtige medarbejdere, og vi ser ind i en fremtid med mangel på ikke mindst dygtige faglærte, udtaler han i en pressemeddelelse.

Den nye aftale giver de mennesker med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage.

Retten til tidlig pension tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

- Vi håber, at regeringen som aftalt i forståelsespapiret snarest muligt vil fremlægge initiativer, som kan sikre de fornødne medarbejdere til det offentlige og de danske virksomheder. Ellers vil aftalen få yderligere negative konsekvenser for dansk økonomi, velfærd og vores arbejdsmarked, udtaler Kim Graugaard fra Dansk Industri.

