DI og fagforeninger vil have alle i 6.-9.-klasse i erhvervspraktik

Børn skal præsenteres for et mere mangfoldigt udsnit af erhverv i folkeskolen, og derfor vil erhvervsorganisationen Dansk Industri og fagforeningerne Dansk Metal og Danmarks Lærerforening sende alle elever i 6.-9.-klasse i obligatorisk erhvervspraktik.

Det skriver Jyllands-Posten.

Elever på nogle folkeskoler har allerede mulighed for at komme i erhvervspraktik fra 8. klasse. De kan for eksempel komme ud og prøve at arbejde en uge ved den lokale købmand eller smed.

Men det er ikke obligatorisk, og ifølge Jyllands-Posten er det kun 55 procent af eleverne i 8. klasse og 63 procent af eleverne i 9. klasse, som gør brug af muligheden.

Dansk Metals formand, Claus Jensen, og Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, siger begge, at det skal være obligatorisk for eleverne at blive sendt afsted.

Og hvis man vil slippe, skal det være man aktivt fravælge det med en god begrundelse.

Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at antallet af elever, der går på en gymnasial uddannelse, er faldet mellem 2018 og 2022. Samtidig er antallet af elever på erhvervsuddannelser steget.

Men der skal fart på udviklingen, og ifølge Dansk Metal skal skoleelevernes øjne åbnes for flere muligheder.

- Erhvervspraktik kan hjælpe med at åbne elevernes øjne for, at der er andre veje at gå end gymnasiet. Hvis vi først sender dem i praktik i 9. klasse, er det nærmest spild af tid, for da har de besluttet sig, siger Claus Jensen.

Mattias Tesfaye (S), børne- og undervisningsminister, er ikke afvisende over for forslaget, men påpeger samtidig, at der er et folkeskoleudspil på vej fra regeringen efter sommerferien.

