DI om ny aftale: Helt på plads med kompensation

Med en ny politisk aftale udvider regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier de i forvejen aftalte kompensationsordninger.

Politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannikke Kiær hilser aftalen velkommen. Dog kommer aftalen samtidig på "en rigtig ærgerlig baggrund," mener han.

- Dele af erhvervslivet er enormt hårdt ramt og har svært ved at drive forretning, siger han.

- Så derfor synes vi i Dansk Industri og erhvervslivet, at det er helt på sin plads, at der sker en eller anden form for kompensation, når man ikke kan drive forretning.

Fra søndag træder en række nye coronarestriktioner i kraft. De skal bremse den stigende coronasmitte i samfundet.

Restriktionerne betyder blandt andet, at restauranter må lukke for mad og drikke tidligere end i dag. Sidste udskænkning skal senest ske klokken 22 i barer, restauranter og caféer.

Disse steder skal så lukke klokken 23 til 05. Og i det hele taget vil der være forbud mod salg af alkohol bredt efter klokken 22 og før klokken 5.

Desuden kommer der i den kommende tid arealkrav, når der eksempelvis skal handles ind eller købes julegaver i butikker.

Restriktionerne gælder frem til 17. januar.

