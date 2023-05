DI savner hænder trods stærk økonomi og øget råderum

Det er ikke mindst dansk erhvervsliv, der har fået flere i arbejde, og som derfor har sørget for et større økonomisk råderum frem mod 2030.

Det siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI).

- Dansk økonomi høster nu frugterne af et bomstærkt dansk erhvervsliv. Danske virksomheder satser nemlig på Danmark, vinder ordrer og skaber nye job.

- De seneste 10-15 år er der hvert år kommet knap 30.000 ekstra medarbejdere i de private virksomheder i gennemsnit.

- De har drevet samfundet fremad og skabt nye løsninger, som kommer os alle til gode, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge Dansk Industri er det også tidligere politiske beslutninger om at øge arbejdsudbuddet, der har banet vejen for det forøgede råderum.

Det spor skal fortsættes, mener Lars Sandahl Sørensen.

- Derfor skal vi også fremadrettet sikre, at der er arbejdskraft nok i Danmark. Økonomien er bedre, men der er fortsat en mangel på hænder, der kalder på reformer af vores samfund, siger han.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har tirsdag offentliggjort det såkaldte konvergensprogram, der er en fremskrivning af dansk økonomi.

I konvergensprogrammet indgår en opjustering af det økonomiske råderum med 16 milliarder kroner frem mod 2030 set i forhold til forventningen sidste år.

Det økonomiske råderum er en opgørelse over statens forventede overskud i fremtiden.

Finansministeriet vurderede sidste år, at råderummet frem mod 2030 var 12,5 milliarder kroner, når udgifter til forsvar og den demografiske udvikling var indregnet.

Nu kommer der altså 16 milliarder kroner oven i det beløb, men der skal fratrækkes 4,5 milliarder kroner til forsvarsudgifter.

Dermed lander det samlede økonomiske råderum på 24 milliarder kroner, viser beregninger fra den borgerlig-liberale tænketank Cepos.

- Det er et betydeligt råderum på de næste syv finanslove på godt tre milliarder kroner årligt, som kan bruges på lavere skat eller højere offentlige udgifter, siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, i en skriftlig kommentar.

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) mener fungerende formand Morten Skov Christiansen, at konvergensprogrammet og det opjusterede råderum "er den bedste nyhed længe".

- Og i øvrigt endnu et søm i kisten på den krisefortælling, der har været bagtæppet for reformer, der skærer i lønmodtagernes rettigheder, og som vi i fagbevægelsen længe har sat spørgsmålstegn ved, siger han i en pressemeddelelse.

FH har ikke mindst været kritisk over for regeringens beslutning om at afskaffe store bededag som helligdag.

