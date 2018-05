DI: Send ufaglærte på kontanthjælp i praktik

Radikales vil skole kontanthjælpsmodtagere, men der skal også være fokus på praktik, mener Dansk Industri.

Det er overordnet set en god idé, at Radikale vil aktivere kontanthjælpsmodtagere uden folkeskolebevis ved at sende dem på skolebænken.

Men der er lige så meget behov for at sende de ufaglærte i praktik ude på arbejdspladserne. Det mener Dansk Industri, der har cirka 10.000 virksomheder som medlemmer.

- Der skal gøres mere for at hjælpe dem, som har gået i lang tid uden arbejde. Men jeg er ikke så sikker på, at løsningen i alle tilfælde er at give uddannelse, der tror jeg lige så godt, at det kan være et job, der skal til.

- Man skal være åben for, at mange i den kategori måske ikke er motiveret for uddannelse.

- Men hvis man nu sendte dem i praktik i en virksomhed, kunne det godt gå hen og blive en succes, siger underdirektør Steen Nielsen, der udtaler sig om løn og arbejdspolitik for organisationen.

Radikale foreslår som del af en ny integrationsplan at tvinge kontanthjælpsmodtagere i "opskoling" 30 timer om ugen, hvis de ikke har en folkeskoleeksamen.

Desuden skal kontanthjælpsmodtagere efter tre år sendes i samme forløb eller et ressourceforløb, der skal afklare, om de skal have førtidspension.

Partiet nævner i forslaget blandt andet, at få af de indvandrere på kontanthjælp i områder som Mjølnerparken har folkeskolens afgangsprøve.

Mere konkret skal den såkaldte opskoling foregå på værkstedsbaserede skoler. Her skal de eksempelvis kunne få hygiejnebeviser, matematikundervisning eller lære at reparere cykler.

Ifølge Dansk Industri er der job til de ufaglærte kontanthjælpsmodtagere, som er klar til at arbejde.

- Der er stadig rigtigt mange ufaglærte job, og vi har også virksomheder, som har svært ved at skaffe medarbejdere.

- Derfor er der rigtig gode betingelser for at komme i gang for tiden - også som ufaglært kontanthjælpsmodtager, siger Steen Nielsen.

/ritzau/