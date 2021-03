DI vil hjælpe turisme i gang med skattefradrag på oplevelser

Dansk Industri foreslår regeringen at lade danskerne trække moms på oplevelser fra i skat de næste to år.

Fradrag på oplevelser, midlertidig sænkning af momssatsen og millionstøtte til kulturlivet skal hjælpe med at få gang i turist- og oplevelseserhvervene i Danmark efter en lang nedlukning.

Det mener Dansk Industri (DI), der onsdag præsenterer 12 forslag til at få gang i de hårdt prøvede sektorer.

- Der skal gøres noget nu. Mange af vores nabolande er allerede gået i offensiven for at sikre, at deres hoteller, restauranter og oplevelser kommer stærkt ud af krisen. Det bliver vi også nødt til at gøre, hvis vi ikke skal køres over af udlandet, siger vicedirektør i DI, Henriette Søltoft.

Derfor foreslår DI regeringen at vedtage en vækstpakke, der skal stimulere aktiviteten, sænke omkostningerne for virksomhederne og støtte udvikling og omstilling i kølvandet på coronakrisen.

Blandt forslagene er at indføre et såkaldt "oplevelsesfradrag" i stil med håndværkerfradraget på ydelser for over 250 kroner.

Det skal gælde i to år og lade danskerne trække momsen fra i skat, når de for eksempel går på restaurant eller i biografen.

- Vores håb er, at det for alvor igen vil få danskerne til at bruge alle de fantastiske tilbud om oplevelser, som vi har herhjemme, siger Henriette Søltoft.

DI foreslår også sænke momssatsen midlertidigt for hoteller, restaurationsbranchen og forlystelser til 12,5 procent i et år.

Det vil ifølge DI forbedre prisniveauet og være på linje med lignende tiltag i Norge, Tyskland og Storbritannien.

DI kommer ikke med et bud på, hvor dyrt det vil være for statskassen.

Men i udspillet med forslagene skriver organisationen, at det er nødvendigt at overveje utraditionelle forslag i en ekstraordinær situation, selv om det er omkostningstungt.

Andre forslag fra DI lyder på at afsætte 200 millioner kroner til omstilling af kulturerhvervene og 200 millioner kroner til innovation i turist- og oplevelseserhvervene.

- Hvis Danmark kommer langsomt ud af starthullerne, risikerer vi simpelthen, at de udenlandsk turister – og for så vidt også de danske – retter opmærksomheden andre steder hen, siger Henriette Søltoft.

Danmark tabte ifølge DI 31 milliarder kroner i turismeomsætningen i 2020.

/ritzau/