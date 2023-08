Diabetes-medicin presser regionernes budgetter

I disse uger er regionerne i gang med at lægge budget for 2024, og puslespillet er ikke blevet nemmere af, at der er dukket en uventet ekstraregning op.

TV 2 fortæller onsdag, hvordan udgifterne til Novo Nordisks diabetesmiddel semaglutid - der blandt andet markedsføres under navnet Ozempic - er vokset kraftigt i år.

Mens udgifterne til semaglutid sidste år nåede op på 642 millioner kroner, vil de efter alt at dømme ende på omkring 1,1 milliard kroner i år.

- Det er voldsomt, og det kommer jo til at påvirke regionernes økonomi både i år og i det 2024, som vi er i gang med at lægge budget for. Vi har ikke flere penge, end dem der er, og så skal vi jo som udgangspunkt finde dem andre steder, siger Karin Friis Bach (R), der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Hun forklarer de øgede udgifter med, at den global efterspørgsel på midlet har betydet, at det er blevet dyrere at købe ind.

Og så har lægerne samtidig været flittigere til at udskrive eksempelvis Ozempic.

- Selvfølgelig har lægerne et medansvar, men de skal jo også bruge de muligheder, de har. Vi har lavet retningslinjer, der siger, at de skal udskrive andre og billigere typer præparater først for at se, om de har den ønskede virkning. Og det har jeg generelt tillid til, at de gør.

En af årsagerne til, at semaglutid er blevet et populært til diabetikere, er at det også virker appetitnedsættende og kan føre til vægttab.

Mandag viste et nyt studie samtidig, at det også kan føre til færre alvorlige hjerte-kar-tilfælde.

- Vi har set en markant stigning i forbruget, fordi mange har god gavn af lægemidlerne. Der er givetvis langsigtede fordele ved den øgede brug af præparatet, men det løser ikke de aktuelle udfordringer med at få budgetterne til at hænge sammen, siger Karin Friis Bach.

/ritzau/