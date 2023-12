Digital først-princip indføres bredt i sundhedsvæsenet

Der skal bredt i sundhedsvæsenet fremover som udgangspunkt tilbydes digital kontakt i stedet for et fysisk fremmøde, hvis borgeren ønsker det, og det giver sundhedsfaglig og økonomisk mening.

Det er et af tiltagene i en ny aftale mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL), der udmønter 500 millioner kroner til digital hjemmebehandling.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Millionbeløbet blev aftalt tilbage i maj 2022 i en større sundhedsaftale.

- Selv om sundhedsvæsnet de senere år er blevet bedre til at tage digitale løsninger i brug, så skal vi blive endnu bedre og hurtigere til at udnytte de muligheder, som teknologien giver os. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, der giver flere, som ønsker at bruge digitale løsninger i eget hjem, mulighed for det, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.

I alt afsættes der knap 100 millioner kroner fra 2023 til 2028 til det såkaldte digital først-princip. Princippet er en anbefaling fra Robusthedskommissionen.

Det er eksempelvis borgere, der modtager sygepleje, som skal tilbydes digitale skærmbesøg, hvor det kan lade sig gøre. Også borgere, der skal til kontrol eller opfølgning på hospitalet, skal tilbydes at gøre det virtuelt, hvis der ikke er behov for fysisk kontakt.

Videre skal princippet udbredes i almen praksis med eksempelvis flere videokonsultationer.

Aftalen prioriterer godt 200 millioner kroner over den femårige periode til digital overvågning af patienters sundhed - såkaldt hjemmemonitorering - samt målrettet kontrol for borgere med kronisk sygdom. Det gælder borgere med sygdomme som eksempelvis diabetes, KOL og hjertesvigt.

- Dermed kan man undgå, at deres sygdom forværres, og det kan give større livskvalitet for den enkelte og føre til færre sygehusindlæggelser, siger Sophie Løhde.

Konkret vil eksempelvis 1400 KOL-patienter i 2025 få tilbudt udstyr til vejrtrækningshjælp i hjemmet.

Målet er at borgere med diabetes, KOL og hjertesvigt skal have halveret deres antal af fysiske kontroller på sygehusene frem mod 2028.

