Digitale giganter er ude efter vores nattesøvn

Søvn er livsvigtigt for alle. Men streamingtjenester og sociale medier fylder mere og mere, når det drejer sig om de sene nattetimer. For vi er online morgen, middag og aften – og nu også om natten. Hvis skyld er det? Ikke kun forbrugernes, mener fagfolk

På Instagram har en anden bruger netop liket dit billede, og telefonen vibrerer. Det gør den igen sekundet efter, da Facebook vil fortælle dig, at du ikke må misse et arrangement, som du deltager i næste dag. To sekunder efter kommer endnu en vibration, da en ven via Snapchat vil fortælle dig, at han mangler dit selskab.

Du havde egentlig lagt dig til ro, men konstante meldinger på telefonen gør det svært rent faktisk at falde til ro. For i disse tider eksisterer en hård kamp om vores opmærksomhed, og med de sociale mediers indtog i langt de flestes hverdag, er vi i dag også tilgængelige i de sene nattetimer – og det har konsekvenser for nattesøvnen.

Internettets kommercielle giganter har et brændende ønske om konstant årvågenhed hos forbrugerne, og for streamingtjenesten Netflix, der er verdens førende udbyder af film og serier på nettet, er søvnen tilmed blevet en kampplads.

”Netflix udbyder en serie eller en film, som folk bare må se, og forbrugerne ender med at blive sent oppe om aftenen. Så vi konkurrerer faktisk med søvnen… Og vi vinder,” lød det sidste år fra Reed Hastings, der er administrerende direktør og medstifter af Netflix.

Samtidig lod han verden vide, at søvnen nu var netgigantens største trussel.

Sådan en udmelding er ikke set før fra en virksomhed, vurderer Katrine K. Pedersen, stifter af tænketanken Digital Bæredygtighed og ekspert i digital medieudvikling.

Et er, at Netflix siger det højt. Men streamingtjenesten er langtfra ene om at ville vinde forbrugerne i de sene nattetimer, mener hun.

”Sociale medier som Facebook, Instagram og Snapchat forsøger at gøre det samme. For alle har det til fælles, at de vil fange vores opmærksomhed, og det gælder også i de sene aften- og nattetimer,” siger hun.

Det billede genkender professor i søvnsygdomme ved Københavns Universitet Poul Jørgen Jennum. Han mener, at der med det store forbrug af smartphones, tablets og computere i stigende grad er kommet et ideal om konstant tilgængelighed. Årsagen kan blandt andet findes i en mobiltelefons applikationer.

”Når du for eksempel køber en smartphone, skal du gøre en aktiv indsats for at fravælge, at de forskellige applikationer må forstyrre dig døgnet rundt. Allerede fra første sekund er man som forbruger altså konstant on, og det er et bevidst valg fra producenternes side,” siger han.

Det har konsekvenser for søvnen: