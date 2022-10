Cyberangreb bliver en større og større trussel for virksomheder og samfundet. Danmark er i den digitale skudlinje, men truslen fra de farligste angreb er lav.

Krig er ikke længere forbeholdt slagmarken, men bliver i stadigt højere grad kæmpet digitalt med cyberangreb.

Det gør et gennemdigitaliseret land som Danmark særligt sårbar over for angreb af den type. Det slås fast i en ny rapport om den sikkerhedspolitiske situation, der blev offentliggjort mandag.