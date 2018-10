Digitalisering og kunstig intelligens skal sikre bedre velfærd

Regeringen har fremlagt digitaliseringsreform med 22 initiativer, som skal gavne borgere og virksomheder.

Regeringen vil sætte skub i digitaliseringen i den offentlige sektor. Og Danmark skal også fremover være blandt de bedste lande i verden, når det kommer til digitalisering.

Det mener regeringen.

Den har tirsdag derfor fremlagt en digitaliseringsreform med 22 initiativer.

Reformen skal blandt andet give et samlet digitalt overblik over den enkelte borgers ydelser og igangværende sager med det offentlige.

Den skal sikre større gennemsigtighed i statens, kommunernes og regionernes brug af persondata.

Og så skal den sikre en hurtigere udbredelse af eksempelvis kunstig intelligens.

- Vi fremlægger en digital servicereform, der blandt andet skal sikre, at borgerne oplever, at der på tværs af den offentlige sektor er sammenhæng i de digitale løsninger, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

- Og at vi bliver bedre og hurtigere til at bruge velfærdsteknologi og nye teknologier som for eksempel kunstig intelligens til at give danskerne endnu bedre velfærd, siger hun.

Ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) handler det også om borgernes tillid til det offentliges håndtering af data.

- Danmark skal ikke blot levere digital service i verdensklasse. Regeringen ønsker, at befolkningens tillid til det offentliges håndtering af data også er i verdensklasse, siger han.

- Teknologiske landvindinger giver nye muligheder. Men vi må ikke i vores iver efter digitalisering sætte borgernes tillid over styr.

- Det er derfor vigtigt, at arbejdet med digitalisering sker inden for klare rammer - og med respekt for borgernes retssikkerhed og privatliv, siger han.

Hvis regeringens ambitioner skal blive til noget, skal der laves en såkaldt digitaliseringspagt med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

Her er det meningen, at alle parter forpligter sig til "at samarbejde om den retning, som udstikkes med reformsporet", lyder det.

