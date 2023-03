Digitalt register over tyvekoster skal mindske indbrud

Uden hæler ingen stjæler. Sådan lyder et gammelt dansk ordsprog, der antyder, at de fleste tyve stjæler med henblik på at sælge ting videre.

Men det skal et nyt digitalt register over stjålne genstande forhindre.

Det fortæller justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi ved, at en meget stor del af indbrud bliver begået med henblik på salg på hælermarkedet. Her kan et digitalt register bidrage til, at indbrud kan opklares og forebygges, siger han.

Arbejdet med at få lavet et register sker i et samarbejde mellem Justitsministeriet, Rigspolitiet, Forsikring og Pension og Bo Trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Planerne om det kommende register bliver fremlagt mandag på Bo Trygts nationale konference i DGI Byen i København.

Registret skal være en platform, hvor både virksomheder, politiet og almindelige borgere kan gå ind og registrere ting, som er blevet stjålet.

På den måde kan andre kontrollere, om en genstand er meldt stjålet, inden de køber den.

- Hvis de (stjålne ting, red.) er registreret, og nogen forsøger at sælge dem, så er der en vis sandsynlighed for, at man kan finde vej tilbage til de ansvarlige, lyder det fra Peter Hummelgaard.

Ved at nedbringe antallet af hælervarer, vil man kunne skræmme tyve fra at begå indbrud. Det fortæller Britt Wendelboe, programchef i Bo Trygt.

- Hvis vi kan få danskerne til at identificere de ting, der er meldt stjålet, kan vi for alvor gøre det mere risikabelt for indbrudstyve at afsætte tingene, og så vil de miste lysten til at begå indbrud.

Der bliver hvert år solgt hælervarer for to milliarder kroner. Heraf kommer en halv milliard kroner fra tyvekoster stjålet fra private hjem.

- Så længe hælermarkedet er så stort, skal vi gøre noget ved den nemme omsætning af tyvekoster. Så hvis vi kan stikke en kæp i hjulet for det hælermarked, kan vi forebygge rigtig mange indbrud, siger hun.

Det nye tiltag er inspireret af myndighederne i Holland. I 2014 oprettede man et lignende register, som i dag rummer 1,8 millioner genstande. Hollænderne søger i registret 200.000 gange om måneden.

Ifølge de hollandske myndigheder har registreringen af tyvekoster forbedret politiets efterforskning og øget forbrugernes bevidsthed om hæleri.

Sidste år blev der begået 15.000 indbrud i Danmark.

