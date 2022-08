Din hund kan også blive smittet med abekopper

Hundeejere opfordres til at kontakte dyrlægen, hvis man mistænker sin hund for at være smittet med abekopper.

Det er ikke kun mennesker, der kan blive smittet med abekopper - deres kæledyr kan tilsyneladende også blive inficeret med virussygdommen.

I Paris i Frankrig har man ifølge en artikel i det medicinske tidsskrift The Lancet registreret et tilfælde, hvor en hund efter alt at dømme er blevet smittet af sine ejere, der begge havde fået konstateret abekopper.

Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen nu til, at man kontakter sin dyrlæge, hvis man har mistanke om, at ens hund kan være smittet.

Dyrlægen skal så kontakte Fødevarestyrelsens Veterinærenhed, og dyret skal isoleres derhjemme.

- Dyr spiller ikke en rolle i smittespredningen, men for at forebygge at sygdommen spreder blandt dyr, indfører vi nu en pligt til at anmelde mistanke om abekoppe-smitte til os, siger Sten Mortensen, der er veterinær udviklingschef i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Symptomerne på abekopper er først og fremmest feber. Men på grund af det spinkle erfaringsgrundlag er det fortsat usikkert, hvad man ellers skal holde øje med.

Hos aber har man dog konstateret bylder, hoste, spisevægring og sår i mundhulen hos smittede dyr.

/ritzau/