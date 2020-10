Dining Week starter midt i ren restaurantkrise

Når Dining Week skydes i gang fredag, bliver det med en kriseramt restaurationsbranche i centrum.

Fredag starter Dining Week uge 42. Begivenheden er en fejring af restaurationsbranchen, og arrangørerne har til formål at få danskerne ud at spise på restaurant noget oftere.

Konceptet begyndte i 2011 som en måde at give restaurationsbranchen en hjælpende hånd.

Ni år senere tyder noget på, at den oprindelige tanke er relevant på ny.

Politisk direktør i Horesta Kirsten Munch siger, at coronakrisen har været præget af usikkerhed for restauranterne.

- Restauranterne har fra starten været lukket ned, og så blev de åbnet op, uden at vi så en stigning i smittetilfældene.

Hun siger, at de nuværende restriktioner gør, at restauranterne kun kan køre med halv drift, og at restauranter har måttet fyre mere end hver femte medarbejder i løbet af coronatiden.

Men det er ikke helt historien, påpeger hun.

- Derudover er der jo alle de sæsonmedarbejdere, der ikke er blevet ansat, og alle de timelønnede, der ikke har fået de timer, de normalt havde fået, siger hun og tilføjer, at "restauranterne kæmper for overlevelse".

Nusha Riis Hassani, marketing- og presseansvarlig for Dining Week, nævner, at "vi igen har en krise".

- Restauranterne har lidt rigtig meget, de har ikke haft gæster, og de har ikke kunnet køre deres restauranter, som de plejer, siger hun.

Hun tror, at Dining Week har haft succes med at sælge billetter på grund af danskernes vilje til at støtte restaurationsbranchen.

- Folk er virkelig klar til at gå ud og støtte restauranterne. De ved, at restauranterne har haft det svært under coronakrisen, og nu vil de gerne vise deres opbakning, siger hun.

Kirsten Munch udtrykker sin støtte til alle tiltag, der støtter restaurationsbranchen.

- Men jeg vil også opfordre til, at man husker det efter efterårsferien, fordi vi desværre nok ser ind i, at en lang række snærende restriktioner rækker ind i næste år, siger hun.

/ritzau/