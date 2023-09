Direktør: Det kræver et enormt mod og overskud at være pårørende til person med alzheimers

Mette Raun Fjordside, direktør i Alzheimerforeningen

Det kan være frygtindgydende at se symptomerne på demenssygdommen alzheimers i øjnene, men det er vigtigt, at man gør det. Man kan nemlig gøre rigtig meget, hvis der bliver reageret tidligt, siger direktøren for Alzheimerforeningen