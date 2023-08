Direktør forlader Djøf og stifter tænketank med eksminister

Sigge Winther Nielsen forlader sin stilling som direktør hos fagforeningen Djøf for at stifte en tænketank sammen med blandt andre den tidligere minister Tommy Ahlers.

Det oplyser den nye tænketank Invi – Institut for vilde problemer - onsdag ved midnat i en pressemeddelelse.

Tænketanken er finansieret af TrygFonden og Bikubenfonden.

Blandt medstifterne finder man også Mikkel Vedby Rasmussen, dekan ved Københavns Universitet, og Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International.

Sigge Winther Nielsen, der skal stå i spidsen for Invi, udtaler, at vi som samfund sjældent formår at tage livtag med de helt store problemer trods reformer på samlebånd.

Det er på den baggrund, at tænketanken er blevet til.

- Jeg kan godt frygte, at vi ikke kommer til at se samme fremskridt i de næste halvtreds år, som vi gjorde fra 1950 til 2000, siger han i pressemeddelelsen.

- Mange har svært ved at pege på rigtigt store udviklinger siden årtusindskiftet, selv om der har været mange reformer.

Sigge Winther Nielsen har tidligere været embedsmand i Finansministeriet og vært på DR2 Deadline. I 2021 udgav han bogen "Entreprenørstaten", der blev anerkendt som en dyster diagnose for det danske folkestyre.

Iværksætteren Tommy Ahlers, som har været uddannelses- og forskningsminister og medlem af Folketinget for Venstre, siger, at dagens Danmark står med at paradoks.

- Samfundsproblemerne bliver vildere, mens løsningerne bliver tammere, siger han.

- Måske Danmark skal være et foregangsland for nye måder at tackle de vilde problemer på. Vi har med vores stærke, samarbejdende demokrati gode forudsætninger for at lykkes, men det kræver, at vi nytænker den måde, vi skaber samfundsforandringer på.

Invi fortæller, at man i de kommende år vil arbejde med fire "månelandingsmissioner".

De har til formål at hjælpe Danmark med at blive bedre til at løse de problemer, Invi mener, vi står over for.

Den første såkaldte månelandingsmission går ud på at udvikle en model for hvilke problemer, der er tamme, og hvilke, der er vilde.

Det projekt ledes af professor Jacob Gerner Hariri. Desuden er overvismand Carl-Johan Dalgaard formand for en følgruppe med eksperter og praktikere fra stat og civilsamfund.

