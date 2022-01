Direktør i Alzheimerforeningen: Bekymrende, at corona giver flere dødsfald på plejehjem

Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen, finder det nødvendigt at åbne samfundet op, men fremhæver samtidig, at det er vigtigt at holde øje med coronasmitten blandt de mest sårbare. I øjeblikket er 259 plejehjem ramt af corona

Mens omikron raser med omkring 40.000 dagligt smittede, så stiger smitten også på plejehjem. Siden første januar er 117 plejehjemsbeboere døde med covid-19. Samtidig lempes anbefalinger for isolation af coronasmittede, og ifølge TV2 foreslår Epidemikommissionen, at coronas status som samfundskritisk sygdom ophæves. Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, er enig i, at samfundet skal åbne op, men han havde gerne set, at de mest sårbare var blevet beskyttet bedre med et fjerde stik.