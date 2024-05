Direktør for midtjysk erhvervshus fyret efter klager over arbejdsmiljø

Erhvervshus Midtjylland skal have ny direktør, efter at der har været problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Det skriver erhvervshuset, der har kontorer i Aarhus, Herning og Horsens, i en pressemeddelelse.

- Det smerter mig at konstatere, at for mange medarbejdere i for lang tid har lidt under kritisable arbejdsforhold, siger formand for Erhvervshus Midtjylland Ib Lauritsen (V), der er borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Problemerne med arbejdsmiljøet har medført, at der er indgået en fratrædelsesaftale med direktør Erik Krarup.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bestyrelsen vil ikke udtale sig yderligere om aftalen med den nu tidligere direktør.

Ib Lauritsen understreger dog, at problemerne med det psykiske arbejdsmiljø "ikke alene er knyttet til topledelsen".

TV Midtvest har tidligere beskrevet, at flere nuværende og tidligere medarbejdere har skrevet breve til bestyrelsen i erhvervshuset, hvor de giver udtryk for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

- Folk er blevet kaldt kællinger, dumme og inkompetente, har en tidligere medarbejder sagt til mediet.

Medarbejderen har også beskrevet arbejdspladsen som et sted præget af frygt, mistillid og overvågning.

Der skal nu laves en handleplan for genetablering af et godt psykisk arbejdsmiljø, fremgår det af pressemeddelelsen fra erhvervshuset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skal ske med ekstern bistand, ligesom der skal etableres en ny arbejdsmiljøorganisation.

En undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø ventes afleveres til Arbejdstilsynet i slutningen af juni.

Erhvervshus Midtjylland finansieres af de midtjyske kommuner.

Erhvervshuset rådgiver årligt flere end 5500 midtjyske virksomheder, fremgår det af husets hjemmeside.

/ritzau/