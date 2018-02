Direktører frikendes for ansvar i milliardskandale i Skat

En direktør og underdirektør har været til tjenstlig samtale, men ingen stilles til ansvar for udbytteskat.

Ingen embedsmænd kan stilles til ansvar for milliardskandalen om udbytteskat. Det konkluderer et advokatfirma efter samtaler med en direktør og en underdirektør i Skat.

Sagen om manglende kontrol med udbytteskat har kostet de danske skatteydere 12,3 milliarder kroner.

Men ingen embedsmænd kan stilles til ansvar for den svigtende kontrol med skatteydernes penge, lyder konklusionen fra advokatfirmaet Bech-Bruun, som følger op på en advokatundersøgelse fra december. Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Efter at have undersøgt to ledende medarbejdere er advokaterne kommet frem til en klar og entydig konklusion om, at der ikke er begået tjenesteforseelser, siger Merete Agergaard, direktør for Skat.

Undersøgelsen fra december konkluderede ligesom Rigsrevisionen tidligere har gjort, at der var problemer med kontrollen i Skat og med Skats it-systemer.

Skatteministeriets tilsyn med Skat var heller ikke godt nok, mens svindlen stod på, konkluderede undersøgelsen.

Alligevel kunne en lang række embedsmænd i Skatteministeriet og Skat drage et lettelsens suk. Der blev nemlig ikke indledt sager om disciplinært ansvar mod nogen.

- Der er gennem de senere år taget flere initiativer, der har styrket kontrollen og overvågningen, så vi sikrer, at sådan en ulykkelig sag ikke gentager sig, siger Merete Agergaard.

Efter flere advarsler blev udbetalinger af udbytteskat stoppet i august 2015. Siden da er der ansat flere medarbejdere til at håndtere udbytteområdet, og Skat er begyndt at overvåge pengestrømme mere opmærksomt.

Regeringen har desuden fremlagt en ny model for udbyttebeskatning. Den indebærer, at den hidtidige praksis med refusion af udbytteskat stoppes. I stedet skal udbytte beskattes med den korrekte sats allerede, når udbyttet udbetales.

