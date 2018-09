Direktører på Viborgs sygehus stopper midt i sparerunde

Forud for stor spareplan sygehuset i Viborg er hospitalsledelsen fratrådt grundet uenighed med regionen.

Regionshospitalet Viborg skal på jagt efter nye direktører, da de to øverste er fratrådt. Det sker forud for en stor sparerunde.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Det er hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, som nu er fortid.

De har været direktører i enheden Hospitalsenhed Midt, der ud over hospitalet i Viborg tæller hospitalerne i Silkeborg og Skive samt Hammel Neurocenter.

Ifølge Region Midtjyllands direktør, Jacob Stengaard Madsen, er der uenighed om ledelsen af hospitalerne - herunder også budgettet.

- Over de seneste måneder er det spidset til mellem de to og os, og der er i stigende grad blevet en kant.

- Derfor er vores konklusion, at de ikke kan være her længere, siger han til Viborg Folkeblad.

De to direktører er stoppet per dags dato. Den nu tidligere hospitalsdirektør, Lars Dahl Pedersen, siger til Viborg Folkeblad, at han ikke har nogen kommentarer til sagen og henviser til sin fratrædelsesaftale.

I august varslede Region Midtjylland en spareplan på knap 300 millioner kroner om året, hvor en stor del af besparelserne skulle findes i Viborg.

I regionens budgetforlig, der faldt på plads i sidste uge, blev en del af de bebudede besparelser på Regionshospitalet Viborg dog droppet.

Men der er fortsat lagt op til at skære i underkanten af 100 stillinger. I øjeblikket er der omkring 2600 ansatte på hospitalet.

Blandt andet er der enighed om at lukke afdelingen for urinvejssygdomme i Viborg.

Region Midtjyllands budget for 2019 indeholder besparelser på 139 millioner, mens der skal spares 267 millioner i 2020.

Efter afskedigelsen af de to direktører er Region Midtjylland Thomas Balle Kristensen konstitueret som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt.

/ritzau/