Direktører i almene boligselskaber hæver millionlønninger

En række direktører i almene boligselskaber har rundet årsindtægt på to millioner kroner, viser kortlægning.

Direktører i de almene boligselskaber hæver lønninger på over både en og to millioner kroner.

Det viser en kortlægning foretaget af Jyllands-Posten og mediehusets Bibliotek og Research. Lønniveauet møder kritik fra eksperter og lejere.

82 af 151 boligdirektører har oplyst deres løn. 13 tjener over 1,5 millioner kroner, og af dem tjener seks over to millioner kroner alt inklusive - herunder pension, bil og telefon.

Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Syddansk Universitet, mener, at området er præget af "usædvanligt høje" direktørlønninger.

- Der er utvivlsomt tale om, at markedet for direktørlønninger i dette felt har udviklet sig historisk på en måde, hvor man retter sig ind efter hinanden og har sat markedsmekanismen ud af kraft, siger han til Jyllands-Posten.

Samme melding kommer fra Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, der vurderer, at lønninger over to millioner kroner, som udgangspunkt ikke burde findes i den almene boligsektor.

At mindst 13 direktører hæver en årsløn på over 1,5 millioner kroner, forarger Bodil Kjærum, formand for Danmarks Lejerforeninger:

- Det er helt uhørt, at de får så høje lønninger. Det er på niveau med kommunaldirektører i de største kommuner, som har meget mere alsidige og komplekse opgaver end direktører i boligselskaber, siger hun til Jyllands-Posten.

Af de boligdirektører, der har oplyst deres løn, er Jens Elmelund, direktør i KAB, Københavns Almindelige Boligfællesskab, den bedst betalte med en løn på godt 2,4 millioner kroner. Til det siger han:

- Vi har at gøre med et meget komplekst arbejdsfelt, som ligger i grænselandet mellem et meget reguleret område, et frivilligt og socialt område og en byggesektor med nogle ekstremt høje lønninger.

- Når jeg placerer direktørerne i de store selskaber ind i den trekant, synes jeg, at lønningerne er rimelige, siger han til Jyllands-Posten.

Aarhus Kommunes tilsyn med boligforeninger er tidligere skredet ind over for to direktørlønninger på henholdsvis 2,0 og 1,8 millioner kroner, som kommunen fandt for høje, og siden har kommunen krævet åbenhed om lønningerne.

Boligforeningernes interesseorganisation, BL, finder lønniveauet passende, udtaler direktør Bent Madsen til Jyllands-Posten.

/ritzau/.