Disciplinærnævn kritiserer læger for behandling af meningitis

Ifølge Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skulle læger have undersøgt 16-årig for meningitis tilbage i 2016.

16-årige Mathias Baadsgaard-Lund døde som følge af meningitis i januar 2016.

Nu - fire år efter - retter Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kritik af tre læger, som alle behandlede den 16-årige om natten 4. januar.

Det skriver disciplinærnævnet i en afgørelse på sin hjemmeside.

Det er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns opgave at behandle klager fra patienter over konkrete sundhedspersoner.

I afgørelsen skriver disciplinærnævnet, at de tre læger "ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen".

Kritikken går på, at 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund ifølge nævnet havde klare symptomer på den sjældne meningitissygdom. Alligevel undlod de tre læger at undersøge ham før meget sent i forløbet.

De tre læger havde alle kontakt med den 16-årige i løbet af natten.

Den ene var en akutlæge, som tilså drengen i hjemmet, mens de to andre var reservelæger, der behandlede ham på børne- og ungeafdelingen på Herlev Hospital.

/ritzau/