Disney truer danskheden, vaccinekampen går ind i slutfasen, og vikingerne lignede mere latinoer end skandinavere

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

En trussel mod danskheden. En trussel, der kan tage kontrol over dit barns tankesæt.

Det er aldeles store ord, og de kommer ikke fra konspirationsteoretikere eller skøre skeptikere. Nej, de kommer såmænd fra journalister på DR og Politiken, når de skal beskrive en nye streamingtjeneste fra firmaet bag gigantiske franchises som Mickey Mouse, Askepot, Snehvide, Junglebogen, Løvernes Konge, Toy Story, Frost og mange flere: Disney.

Med den nye streamingtjeneste Disney+, som netop er blevet lanceret i Danmark, har Disney sat sig tungt på familieunderholdningen, og det er her, problemerne starter. Disney har nemlig fjernet og censureret bestemte scener fra deres film og scener, så det bedre passer på et amerikansk konservativt verdenssyn, noterer Politikens film- og tv-anmelder Joakim Grundahl.

Samtidig, skriver DR, mister vi vigtig investering i dansk indhold, når udenlandske streamingtjenester sætter sig tungt på markedet. Regeringens modspil til den udenlandske dominans forventes at være et centralt punkt i det medieforlig, der skal debatteres ved udgangen af året.

I mellemtiden har DR valgt at handle aktivt, og generaldirektør Maria Rørbye Rønn meddelte også hurtigt, at DR opruster på børneområdet. På Twitter skrev hun:

”I morgen kommer Disney+ til Danmark. Velkommen til, I laver meget godt. Men i DR har vi 50 års forspring, når det gælder dansk børneindhold & er på vej med et helt nyt dansk børneunivers.”

Kapløbet om en vaccine mod corona er gået ind i slutfasen, hvor i alt ni vaccineprojekter er i den tredje og afsluttende testfase, fase 3, hvor man finder ud af, om vaccinen virker og er sikker. Det skriver Berlingske. Tyskland forventer, at de første godkendelser finder sted sidst i 2020 eller begyndelsen af 2021, mens USA’s Donald Trump lover, at alle amerikanere kan være vaccineret inden april 2021.

Herhjemme skal borgere i hovedstadsområdet fra i dag vænne sig til at bære mundbind på restauranter og barer, der lukker klokken 22 i stedet for 24 eller 02. Restriktionerne gælder frem til 1. oktober 2020.

Kirken skal forholde sig til de mennesker, som lider under forandringer og samfundsforhold, sådan som det kan aflæses i de mange tilfælde af stress, ensomhed, afmagt, konflikter - og ikke til politiske spørgsmål, skriver Ulla Thorbjørn Hansen, bispekandidat i Helsingør Stift, i dagens kronik i Kristeligt Dagblad. De fire kandidater vil de kommende dage hver skrive en kronik, og dette er den første i serien.

De første resultater fra menighedsrådsvalget er kommet ind. I denne overbliksartikel kan du læse, hvordan det gik i udvalgte konfliktsogne. Husk, at resultaterne kan nå at ændre sig, da loven tillader kampvalg i flere uger efter afstemningen. Hold dig opdateret på temasiden om menighedsrådsvalget her.

Vikingen havde ikke blond hår, men lignede nok mere en latinamerikaner, viser forskning fra Københavns Universitet. Studiet af fossile genomer er det største nogensinde og viser foruden en massiv migration fra Sydeuropa til Skandinavien også, at vikingetogter ofte var familieture, idet vikingerne sjældent blandede sig med hinanden genetisk.

Menighedsfakultetet overraskede i fjor, da det bekendtgjorde, at de ikke længere havde en holdning til kvindelige præster. Det medførte en rask debat, og de samme teologiske vinde blæser nu i Norge, der gennem sommeren har været præget af forskellige ligestillingsdiskussioner blandt præster.

Senest gik den konservative sognepræst Mikael Bruun ind i debatten og skrev, at han var imod kvindelige præster, og det gik ikke stille for sig. På trods af teologisk uenighed skrev 45 præster under på en støtteerklæring til Mikael Bruun i Vårt Land, og i dagens udgave forklarer to af støtterne, som begge er kvinder og præster, hvorfor de er uenige med Mikael Bruun, men samtidig anerkender hans standpunkt:

”Det er principielt: Vi ønsker, at der skal være mangfoldighed i vores kirke, også i meninger og teologi,” skriver de.

29 tyske politifolk er blevet suspenderet, fordi de er mistænkt for at være aktive på højreekstreme chatsider på nettet. Det skriver Flensborg Avis. I grupperne blev der blandt andet delt billeder af Adolf Hitler og en flygtning i et gaskammer.