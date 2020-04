Disse børn og ansatte skal ikke i skole eller børnehave efter påske

Hvis børn eller ansatte er i risikogruppen, når der kommer til coronavirus, skal de ikke tilbage efter påske.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde mandag aften på et pressemøde, at om alt går vel, kan børn så småt vende tilbage til daginstitutioner og de første trin i folkeskolen efter påske oven på coronalukningen.

Det gælder dog langtfra alle børn og ej heller alle ansatte. Ifølge SF's Jacob Mark har regeringen svaret ham, at hvis børn eller ansatte er særligt udsatte, når det kommer til coronavirus, så skal de ikke vende tilbage.

- Børn i risikogruppen skal ikke møde op. Ansatte i risikogruppen skal ikke møde op. Børn med nær familie i risikogruppen skal ikke møde op. Ansatte med nær familie i risikogruppen skal ikke møde op.

- Jeg har bedt om at få det som en retningslinje på skrift på ministeriets hjemmesider og sendt ud til alle kommuner. Ligesom det skal gøres helt klart, hvem der er i risikogruppen, skriver han på Facebook oven på et svar, han har modtaget mundtligt fra regeringen.

Dansk Folkepartis medlem af Folketinget Jens Henrik Thulesen Dahl efterlyser også konkrete, skriftlige retningslinjer fra regeringen. Det sker på det sociale medie Twitter:

- Hvor er sundhedsstyrelsens retningslinjer til daginstitutioner, som skal åbne? Både som folketingspolitiker, kommunalpolitiker og som farfar har jeg brug for klare retningslinjer for blive betrygget i, at det er forsvarligt at genåbne.

Adspurgt mandag om, hvorvidt det vil være frivilligt for ansatte at vende tilbage til, hvad der kan være en smitterisiko, sagde statsminister Mette Frederiksen:

- Der er allerede ganske mange, der går på arbejde og har gjort det igennem forløbet. Det er vi dybt afhængige af som samfund.

- Så kan der være særlige, udsatte grupper, hvor det vil være det rigtige at undtage dem fra arbejdsfunktionen.

/ritzau/