Disse kommuner er på bekymringslisten

Med torsdagens smittetal for covid-19 har disse 27 kommuner et incidenstal på over 100 og er dermed i særligt fokus hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

* Brøndby

* Høje-Taastrup

* Ballerup

* Vallensbæk

* Fredensborg

* Lejre

* Rødovre

* Kerteminde

* Furesø

* Vejle

* Gladsaxe

* Billund

* Hørsholm

* Helsingør

* Herlev

* Halsnæs

* København

* Albertslund

* Odense

* Randers

* Esbjerg

* Glostrup

* Haderslev

* Kolding

* Tårnby

* Gribskov

Kilder: Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut.

/ritzau/